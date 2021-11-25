* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:29 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе делегации вылетел в Катар для встречи с представителями Европейского Союза и США для обсуждения политических вопросов и вопросов либерализации Афганистана.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», исполняющий обязанности главы МИД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки отбыл в Катар сегодня вечером (четверг, 25 ноября) во главе делегации, состоящей из представителей министерств образования, здравоохранения, финансов, безопасности и Центрального банка.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 26 декабря Моттаки должен встретиться с представителями Европейского Союза, США и других стран, чтобы обсудить политические вопросы, замороженные афганские активы, вопросы гуманитарной помощи, образования, здравоохранения, возобновления работы посольств в Кабуле, включая их безопасность и другие связанные с этим вопросы.

Ранее Госдепартамент объявил, что спецпосланник США в Афганистане Том Уэст отбывает в Катар для двухнедельных консультаций с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Перед визитом в Катар Уэст заявил СМИ, что Вашингтон не признает правительство, возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спецпредставитель США сказал о возможности размораживания активов Афганистана для предотвращения краха экономики страны: «Мы ясно дали понять, что, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выберет военный путь для захвата власти, помощь Запада будет прекращена, и именно это и произошло».