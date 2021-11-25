Москва, 25 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Законопроект о праве подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение санкций, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛПР во главе с депутатом Андреем Луговым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива позволит обеспечить реальную возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и юридические лица претерпевают в результате действия мер ограничительного характера, в том числе, путем реального исполнения решения суда в Российской Федерации через обращение взыскания на имущество ответчиков, отмечают авторы.

Сейчас граждане Российской Федерации и российские юридические лица после введения в отношении них односторонних мер ограничительного характера лишены возможности эффективно защищать свои права в иностранных государственных судах и в международном коммерческом арбитраже за пределами территории страны.

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