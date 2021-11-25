Мурманск, , 19:19 — REGNUM Мурманский суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора Фонда капитального ремонта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, он признан виновным в коммерческом подкупе.

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«Следствием и судом установлено, что 11 декабря 2019 года подсудимый, находясь в здании городского делового центра «Меридиан» в Мурманске, незаконно получил от заинтересованного лица первую часть денежного вознаграждения в размере 350 000 рублей от общей суммы коммерческого подкупа в размере более 1 260 000 рублей, то есть в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Денежные средства предназначались подсудимому в качестве вознаграждения за содействие в беспрепятственной и скорейшей оплате Фондом задолженности за реально оказанные услуги по строительному контролю в размере более 2 500 000 рублей. При этом по достигнутой договоренности размер незаконного вознаграждения составлял 50% от суммы задолженности, в перечислении которой содействовал виновный.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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