Кемерово, 25 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В шахте «Листвяжная» обнаружены тела троих пропавших ранее спасателей, сообщает 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник в Службе скорой помощи города Белово.

(сс) Free-Photos Шахта

По утверждению источника, спасатели задохнулись, им не хватило запаса кислорода.

«К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела», — цитирует слова собеседника агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 25 ноября одна из групп горноспасателей, участвовавшая в поисковой операции после аварии на шахте «Листвяжная», перестала выходить на связь.

В это время на месте аварии концентрация метана превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%, что создало вероятность взрыва газа. Было принято решение приостановить спасательные работы и вывести все спасательные подразделения на поверхность. Одно из звеньев из шахты не вернулось.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По некоторым данным, пожар сопровождался взрывом.

На данный момент известно о гибели 11 человек. В шахте до сих пор остаются десятки людей.