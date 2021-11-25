Москва, 25 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Британский актёр Том Фелтон станет хэдлайнером российского фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября сообщили в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба BUBBLE Comics Con Том Фелтон

Звезда фильмов о Гарри Поттере посетит оба дня BUBBLE Comics Con, выступит на сцене и ответит на вопросы фанатов. Посетители фестиваля также смогут пообщаться с ним в формате Meet & Greet.

Добавим, что BUBBLE Comics Con пройдёт 18−19 декабря в формате COVID-free. В фестивале примут участие известные авторы и художники комиксов из России и стран СНГ, а также популярные блогеры.