Вашингтон, 25 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Рэпер 50 Cent прокомментировал последнюю фотосессию певицы Мадонны. Артист опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 25 ноября.

Alex Const 50 Cent

Рэпер приложил к посту одну из провокационных фотографий певицы: «Это Мадонна под кроватью, пытающаяся вести себя как девственница в 63 года». «Это самая смешная фигня», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадонна опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры с её обнажённым телом. Подписчики певицы раскритиковали её за «пошлые» снимки.