Вашингтон, 25 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна поделилась с подписчиками своими откровенными фотографиями. Она опубликовала их в личном Instagram-аккаунте 25 ноября.

Мадонна

«Ангел смотрит на меня», — подписала снимки певица. Пользователи Сети удивились такой откровенности Мадонны, некоторые раскритиковали её, посчитав фото «пошлыми».

"Бабуля отжигает», — пишет karambeatt.

«Бедный ангел должен подрабатывать из-за вас дополнительные смены», — шутит robsroom.

«Дорогая, я думаю, ангел давно улетел», — иронизирует sourkrautness.

«Одной мне кажется что это пошло?» — интересуется ella_bogdanova7883.

Ранее пользователи обвинили Мадонну в оправдании насилия. Певица опубликовала в соцсетях фотографию, на которой к её горлу в шутку поднесли нож.