Вашингтон, 25 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Российские ВКС, на данный момент не располагающие истребителями пятого поколения, успешно решают задачи благодаря тяжелым истребителям Су-35С поколения 4++, который легко обнаруживает все существующие самолёты-невидимки, сообщает 25 ноября американское издание Military Watch Magazine.

Минобороны.рф Новейший истребитель Су-35C

Автор опубликованного журналом издания утверждает, что хотя Су-35С, по сути, является модификацией ещё советского истребителя Су-27, он свободно может составить конкуренцию даже истребителям пятого поколения.

По некоторым данным, отмечает издание, российские ВКС заказали около 200 истребителей Су-35С и это количество вырастет в случае задержек с производством истребителя пятого поколения Су-57.

Главным козырем Су-35С являются его бортовые радары, которыми он «видит» стелс-истребители. Их три — это «Ирбис-Э» с пассивной фазированной решеткой, засекающий воздушные объекты на дальности 400 км, и два дополнительных радара с активной фазированной решеткой, установленные в передней кромке крыльев истребителя. Кроме того, Су-35 оснащён мощной оптико-локационной станцией ОЛС-35.

Автор статьи приводит примеры, подтверждающие эти утверждения — в Сирии российские Су-35 стабильно обнаруживали американские истребители пятого поколения.