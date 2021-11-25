Москва, , 18:56 — REGNUM 25 ноября агент 23-летнего нападающего «Спартака» и сборной Нидерландов Гуса Тиля, выступающего за «Фейеноорд», Фулько ван Куперен сообщил, что его клиент останется в клубе Эредивизи до конца сезона.

Гус Тиль Анна Нэсси

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в 22-х матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. По итогам сентября Тиль был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов.

Тиль пополнил состав московского «Спартака» 5 августа, перейдя из АЗ за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.