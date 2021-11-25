Подгорица, 25 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории от коронавируса умерли семь человек, и было зарегистрировано 310 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

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Самому молодому из умерших было 66 лет, а самому старшему пациенту 90 лет.

С начала пандемии в Черногории от ковида умерли 2275 человек.

Число активных случаев в стране составляет 3189.