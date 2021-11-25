Бухарест, , 18:49 — REGNUM В ближайшее время новое правительство Румынии приступит к реализации масштабной программы социальных реформ, в рамках которой будут повышены минимальные размеры пенсии, заработной платы и дополнительных льгот. Об этом 25 ноября в Бухаресте заявил вступивший в должность премьер-министр республики Николае Чукэ, сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Николае Чьюке Mapn.ro

По словам Чукэ, в настоящее время официальный Бухарест располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы обеспечить наиболее незащищенный слои населения страны.

Чукэ «Ни у кого не должно возникнуть опасений, что в румынском бюджете не найдется денег на обеспечение социальной сферы. Вся задолженность в этой отрасли будет погашена уже до новогодних праздников».

Из каких именно фондов будут выделены соответствующие средства, не сообщается.

Напомним, 25 ноября парламент Румынии большинством голосов одобрил состав нового кабинета министров страны во главе с Чукэ. За новое правительство проголосовало 318 депутатов, против — 126. Всего на заседании присутствовали 444 народных избранников.

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