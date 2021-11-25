Подгорица, 25 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,4 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55,3 процента.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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Первую дозу вакцины получили 271 675 человек или 43,8 процента, а вторую — 253 002 человека или 40,8 процента от общей численности населения.

В Черногории 544 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 444 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 40 486 человек, за последние 24 часа — 1061 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.