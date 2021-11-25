Вашингтон, 25 ноября 2021, 19:26 — REGNUM Американская актриса Пайпер Перабо в одном из интервью заявила, что её коллега Тайра Бэнкс хотела бы сделать перезапуск фильма «Бар «Гадкий койот». Об этом 25 ноября пишет издание «Канобу».
"Тайра хочет сделать это. Когда у Тайры что-то возникает в голове, то вы уже не сможете от этого избавиться. Так что она подталкивает к этому, и подталкивает изо всех сил», — говорит Перабо. Однако рассказать подробности она отказалась, объяснив это тем, что она «не может говорить обо всём, что происходит».
ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Бар «Гадкий койот» состоялась в 2000-м году. Главную роль исполнила Пайпер Перабо — Тайра Бэнкс сыграла одну из второстепенных ролей.
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