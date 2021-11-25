Вашингтон, 25 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Американская актриса Пайпер Перабо в одном из интервью заявила, что её коллега Тайра Бэнкс хотела бы сделать перезапуск фильма «Бар «Гадкий койот». Об этом 25 ноября пишет издание «Канобу».

Кадр из фильма «Бар «Гадкий койот» Пайпер Перабо

«Тайра хочет сделать это. Когда у Тайры что-то возникает в голове, то вы уже не сможете от этого избавиться. Так что она подталкивает к этому, и подталкивает изо всех сил», — говорит Перабо. Однако рассказать подробности она отказалась, объяснив это тем, что она «не может говорить обо всём, что происходит».

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Бар «Гадкий койот» состоялась в 2000 году. Главную роль исполнила Пайпер Перабо — Тайра Бэнкс сыграла одну из второстепенных ролей.