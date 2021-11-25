25 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 20:29 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предупредил Россию относительно инцидентов, которые вызывают так называемый гаванский синдром. Конфиденциальные разговоры главы ЦРУ с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР), по данным газеты The Washington Post, велись на встречах в Москве 2 и 3 ноября.

Советский плакат. Голос Америки. 1950

При этом Бернс не стал напрямую обвинять в инцидентах российскую сторону — спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Мне нравится формулировка: «конфиденциальное» предупреждение. Ух, покажем им! Утечка информации о том, что мы сдели им конфиденциальное предупреждение! Теперь все увидят, какие мы сильные и смелые!!!» — иронизирует Howard Carter.

«Чертовски верно!!! А если они будут продолжать в том же духе после этого предупреждения??? Я думаю, нам просто придется сказать им «стоп» снова!!! Это ведь точно их научит!!!» — отвечает HotFightingHistory.

«Шарлатанов, которые не верят в синдром и объясняют повреждения мозга «высоким стрессом», следует как можно скорее отправить на Кубу», — пишет Koo Koo for Kocho Puffs.

«Вы имеете в виду ученых, которые знают, о чем говорят? Извини, чувак, но, возможно, тебе стоит вернуться в среднюю школу и повторить те уроки естественных наук, которые ты явно прогулял», — отвечает Rude Trevor Vargas.

«Да, конечно, русские и другие противники боятся предупреждений о «серьезных последствиях» от хромоногой администрации Байдена — администрации, которая, похоже, больше озабочена продвижением трансадмиралов и искоренением предполагаемых «белых экстремистов» из рядового состава нашей некогда страшной армии, которой было приказано повернуть и бежать от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до того, как все наши люди и союзники были безопасно выведены из Афганистана. Что Бернс и/или Блинкен собираются сделать с российскими шпионами? Отшлепать их сумочками? Когда мы заставим наших хакеров выключить свет в Москве и Пекине? И если лучшие американские хакеры, воспитанные марксистскими профессорами в духе ненависти и подрыва нашей страны, носят черные шляпы и не хотят помогать, потому что слишком заняты продажей выкупных программ, детского порно, наркотиков и призрачных пистолетов в даркнете, давайте тихонько наймем израильских вундеркиндов в белых шляпах для выполнения этой работы. У них есть опыт успешной работы», — расписывает план Postdeconstraction.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«Несколько лет назад в новостях была статья о людях, которые жили рядом с мостом, не помню где, и страдали от всевозможных болезней. Было установлено, что схема движения транспорта создает чрезвычайно сильные вибрации ультранизкой частоты, которые и являются причиной. Я предполагаю, что посольство построили кубинцы, и там может быть просто проблема в конструкции…» — отвечает Will guitar.

«Итак, вы угрожаете возмездием из-за чего-то, что вы пока… не можете доказать, но… у вас есть определенные подозрения… О, простите… Я только что вспомнил, что сейчас не 2003 год!» — иронизирует AussieTroll.

«Предупреждение является частью сильных внешнеполитических действий Байдена», — шутит Howard Carter.

«Российские спецслужбы имеют долгую историю подобных атак за рубежом. Как и в данном случае, они, похоже, намеренно делают свое участие публичным, чтобы вселить страх в своих противников. В последние годы это также включало отравление противников химией, доступной только государственным структурам. Однако все, что делают эти службы, происходит с одобрения одного человека — В. В. Путина», — объясняет Now de sours.

«Несомненно, русские используют энергетическое оружие против нашего народа. Поведение Трампа, его авторитаризм настолько ободрили наших врагов, что они способны на все. Не думаю, что достаточно сделать русским предупреждение. Ужесточите санкции против олигархов. Если они не могут позволить себе вторгнуться в Украину, они этого не сделают. Если они не могут позволить себе энергетическое оружие, они не будут его использовать», — считает navyvetnot.

«Как я понимаю, основная причина, по которой мы не знаем, кто это делает, заключается в том, что мы сами не смогли придумать способ работы какого-то устройства, который был бы устойчив к проверке (что означает, что у нас самих нет ни одного из этих лучей смерти). Если бы мы смогли понять, как это работает, было бы довольно легко узнать, кто это делает», — комментирует Senex flevit.

Посольство США на Кубе (сс) U.S. Department of State

«Если мы их не используем, это не значит, что у нас их нет», — отвечает navyvetnot.

«В данном случае я с вами не соглашусь. Наша неспособность понять, что происходит, означает, что у нас нет ничего похожего. Американская разведка пытается собрать и сохранить столько данных, сколько мы можем собрать, отовсюду, и хранить их в пустыне Юта, чтобы их проанализировали лучшие в мире компьютеры», — указывает Senex flevit.

«Эти душевнобольные из ЦРУ заслуживают всего, что с ними случится. Они являются самой разрушительной силой в современном мире и самой антидемократической», — уверен Dr Felix.

Напомним, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошло в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.