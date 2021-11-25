Челябинск, , 18:44 — REGNUM В Челябинске семейную пару осудили за убийство ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Приговор вынес Калининский райсуд. Женщина получила девять лет колонии общего режима, а её сожитель — 9 лет 11 месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в октябре 2020 года. Граждане нанесли семимесячному мальчику телесные повреждения, от которых он скончался. После этого они выбросили тело ребёнка в реку Миасс, а мать младенца заявила о якобы его похищении. В суде оба признали вину частично.