Рига, , 18:43 — REGNUM Латвийская ассоциация журналистов считает недопустимым политическое давление на национальные СМИ при информационном освещении ситуации на польско-белорусской границе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в местных СМИ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление стало реакцией на решение главы комиссии по правам человека национального парламента Артуса Кайминьша созвать заседание комиссии с целью оценить работу общественных СМИ, поскольку «демократия — это не вседозволенность». По мнению Кайминьша, о гуманитарном аспекте в этом кризисе надо забыть, когда речь идет о государственной безопасности.

В ответ на это Ассоциация журналистов заявила: «Свобода слова имеет огромную ценность. Граждане Белоруссии борются за свое право свободно говорить, думать и действовать. Призываем политиков не поддаваться эмоциям и не забывать, как работает демократическое государство. СМИ свободны от политического влияния политиков и не выполняют заказы».

Профсоюз журналистов Латвии утверждает, что «времена, когда журналистов вызывали «на ковер», прошли более тридцати лет назад. В современной Латвии независимые общественные СМИ являются условием существования закона и демократии».

Поэтому ассоциация выступила категорически против созыва комиссии парламента. Ассоциация также напомнила политикам, что в Законе о публичных электронных СМИ прямо говорится, что такие СМИ свободны от политического, экономического, другого вмешательства в их деятельность.