Москва, 25 ноября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Молдавия фактически заставила Газпром предоставить ей более выгодные условия, в результате чего цена на газ существенно снизилась. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Pixabay.com Флаг Молдавии

«Что почти наверняка было сделано — это в биржевых ценах был сдвинут период расчёта с предыдущего месяца на предыдущий год», — заявил эксперт.

«На этом настаивала Молдавия. Это очень большая разница в ценах», — отметил Белогорьев.

«Например, если взять поставки ноября и представить, что они будут привязаны к октябрьской цене на бельгийском хабе ТТФ, то цена составит $1076 за тыс. куб. метров без учёта нефтяной привязки. Нефтяная привязка опустит цену вниз», — пояснил эксперт.

«Если же формировать цену по ценам ноября 2020 года, то она составит порядка $400 за тыс. куб. метров, т. е. в три раза меньше», — подчеркнул политолог.

«Скорее всего, это и было сделано. Увеличена нефтяная привязка и увеличен временной интервал, за счет чего цена была снижена» — резюмировал Белогорьев.