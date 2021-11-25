Таллин, 25 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Требование руководства Сил обороны Эстонии об обязательной вакцинации от коронавируса направлено на поддержание способности военнослужащих к службе, а тем самым и на обеспечение обороноспособности государства. Об этом говорится в решениях Госсуда страны по нескольким делам, связанным с отказом военнослужащими делать прививку от COVID-19.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Отмечается, что на данный момент у Госсуда отсутствуют серьезные сомнения в оправданности такого требования.

Государственный суд Эстониипризнал, что вакцинация не исключает передачу коронавируса и что действие вакцины со временем снижается. В то же время имеющаяся на данный момент информация и научные исследования показывают, что вакцинированные люди заболевают, как правило, реже и в более легкой форме и что среди них гораздо меньше смертей. В случае находящихся на действительной военной службе лиц вакцинация позволяет снизить риск заболевания в тяжелой форме, говорится в заключении коллегии Госсуда.

Отказавшиеся от вакцинации военнослужащиеоспорили приказ, а позже обратились к суду с просьбой запретить их освобождение от службы. Административный и окружной суд сочли предупредительные жалобы недопустимыми и не стали предоставлять первичную правовую защиту. Так дело дошло до Госсуда Эстонии.