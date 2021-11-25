Бергамо, Италия, 25 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. 25 ноября журналист и инсайдер Даниэле Лонго в своем Twitter-аккаунте сообщил, что на данный момент в трансфере 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука заинтересованы санкт-петербургский «Зенит», «Торино» и «Дженоа».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев сообщал, что его клиент ни при каких обстоятельствах не вернется в чемпионат России.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Вильярреалом» и «Сампдорией».

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро.