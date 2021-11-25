Женева, Швейцария, , 18:39 — REGNUM В мире необходимо создать сеть производственных площадок по выпуску вакцин для подготовки к будущим эпидемиям и пандемиям. Об этом заявил на брифинге 25 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

«В будущем миру потребуется сеть производственных площадок в различных регионах, на основе которых может быть быстро налажено производство вакцин и лекарств для реагирования на эпидемии и пандемии с применением новейших технологий», — сказал он.

Глава ВОЗ также отметил, что в мире на сегодняшний день действует немало международных соглашений по противодействию разного рода угрозам, и теперь настало время для выработки такого же глобального договора по пандемиям.

По его словам, специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Женеве, предоставляет возможность «выработать историческое соглашение, которое поможет защитить архитектуру глобального здравоохранения, подвергнувшуюся воздействию пандемии COVID-19».