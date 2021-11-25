Берлин, , 18:39 — REGNUM Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что новое правительство ФРГ угрожать Москве отказом от закупок российского газа, чтобы Россия не смогла решится на «военное вторжение», сообщает 25 ноября агентство «РБК-Украина».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Украина ожидает от нового правительства Германии не только отказа от российского газа, но и «качественно новых» мер по вопросу Крыма.

«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — цитирует заявление Мельника «РБК-Украина».

Кроме того, посол Украины заявил, что сейчас уже недостаточно только непризнания «оккупации» Крыма.

«Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках «Крымской платформы», — потребовал от Германии украинский посол.

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