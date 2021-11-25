Минск, 25 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Александр Лукашенко снова поручил доработать проект новой конституции Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента по итогам совещания в президентском дворце с участием «конституционной комиссии» и ещё одной «группы» по разработке проекта нового Основного закона постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Подводя итоги заседания, Лукашенко заявил о необходимости опять внимательно посмотреть на выработанный проект изменений Основного закона страны, дошлифовать его отдельные положения — в частности, принцип формирования «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко.

Отметим, в белорусском законодательстве нет упоминания о «ВНС», которому предложено передать большие властные полномочия. Собрание собирают примерно раз в пятилетку по утверждённым в президентской администрации спискам сторонников Лукашенко.

Согласно официальному сообщению, после того, как проект конституции удастся в очередной раз «шлифануть», его вынесут на общественное обсуждение. При этом Лукашенко заметил, что по неким социологическим исследованиям большинство граждан постсоветской республики уже сейчас готовы проголосовать за проект Основного закона, который в глаза не видели. Утвердительно на вопрос Лукашенко о готовности «подписаться под этим проектом Конституции» на заседании заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич.

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«Мы берем проект и каждый член Конституционной комиссии должен его изучить, проштудировать и внести предложения, если они будут. Мы еще многое услышим и должны будем переваривать это все. Может, там будут разумные мысли. Все предложения надо осмыслить», — сказал несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики, подводя итоги заседания в президентском дворце.