Бишкек, 25 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Киргизия за девять месяцев 2021 года наторговала с другими странами-членами Евразийского экономического союза на более чем $2 млрд 352 млн (175 млрд 474 млн рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года взаимный товарооборот Киргизии с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией вырос на 29%.

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В январе — сентябре текущего года Киргизия поставила в эти страны продукцию на более чем $558 млн (41 млрд 664 млн рублей).

При этом объем экспорта увеличился на 32,2% или на $136 млн (10 млрд 145 млн рублей).

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