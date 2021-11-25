Курган, , 18:27 — REGNUM В Кургане открыт после капитальной реконструкции мост по проспекту Машиностроителей, связывающий центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новый мост ЖБИ в Кургане Пресс-служба губернатора Курганской области

Старт движению автотранспорта по новому мосту дал губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с главой областной столицы Еленой Ситниковой и генеральным директором ЗАО «Курганстальмост» Дмитрием Парышевым.

Построенный почти 50 лет назад мост ЖБИ капитально отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость реконструкции обошлась в более чем один миллиард рублей. Генеральным подрядчиком строительства стало местное предприятие ЗАО «Курганстальмост».

"Я бы хотел, пользуясь моментом, подчеркнуть важность людей труда. Мы недостаточно часто, на мой взгляд, говорим про людей труда, чьими руками это всё создано. Бульдозеристы, сварщики, те, кто занимался установкой свай, и другими работами — всем этим ребятам надо низко поклониться и не забывать это делать каждый раз, когда мы открываем подобные объекты, построенные и отремонтированные», — отметил на открытии обновлённого путепровода глава региона.

По словам генерального директора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева, при качественном обслуживании новый мост прослужит 100 и более лет. Для его возведения предприятие использовало современные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварийного состояния моста ЖБИ, движение по нему было ограничено для автотранспорта с декабря 2018 года.

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