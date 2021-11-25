Берлин, 25 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. «Дорого будет стоить» агрессия в отношении Украины тому, кто её проявит, сообщила 25 ноября журналистам и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.

Bundeskanzlerin.de Матеуш Моравецкий и Ангела Меркель

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По итогам встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, Меркель заявила:

«Любая агрессия, которая будет угрожать суверенитету Украины, будет дорого стоить».

Так она изложила своё видение проблем на границах — Польши и Украины. Что касается Польши, то отрицательным фактором является Белоруссия, якобы подначивающая мигрантов к штурму польской границы.

А что касается Украины, то Россия, по мнению Меркель, не права в том, что размещает свои военные подразделения близко к украинской границе. В отношении и России, и Белоруссии страны ЕС, добавила Меркель, должны проявлять сплочённость, демонстрировать единый подход.