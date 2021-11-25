Кемерово, , 18:20 — REGNUM Звено спасателей, участвовавших в операции по эвакуации горняков после аварии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, перестало выходить на связь, сообщает 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Шахта hangela

«Звено из четырех-пяти человек пропало при проведении эвакуации», — цитирует слова источника агентство.

При этом источник сообщил, что спасатели оснащены кислородной системой, поэтому очень рано строить пессимистичные прогнозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке.

На данный момент известно о гибели 11 человек. В шахте остаются десятки людей, продолжается их эвакуация. Спасательная операция осложняется повышенной концентрацией метана и оксида углерода, что создаёт угрозу взрыва.

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