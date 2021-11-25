Москва, 25 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. 25 ноября издание Transfermarkt сообщило о вероятности перехода 37-летнего бразильского нападающего «Кайрата» Вагнера Лава в московский ЦСКА на правах свободного агента. Соглашение футболиста с казахстанским клубом рассчитано 31 декабря 2021 года.

Мельников Александр Вагнер Лав

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Вагнер Лав принял участие в 22-х турах, в которых отметился семью забитыми мячами.

Вагнер Лав покинул ЦСКА 24 июля 2013 года, перейдя в китайский «Шаньдун Тайшай» за 12 миллионов евро.