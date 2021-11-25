Москва, , 19:23 — REGNUM Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и её жениха Олега Европкина (известен как Moneyken). Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Инстасамка (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди несовершеннолетних. Как отмечают представители центра «Иван Чай», блогер на своих концертах нарушает «законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Европкин и Инстасамка обручились. Два года назад Moneyken уже делал предложение блогеру в прямом эфире, однако свадьба так и не состоялась.

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