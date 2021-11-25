25 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Украина и её хозяева попробуют загнать Россию в ситуацию выбора. Или Россия не вмешивается в процесс уничтожения республик Донбасса, или вмешивается, но тогда “принуждение к миру Украины” выливается в глубочайший политический кризис по линии РФ — Европа и серьёзные экономические проблемы для Москвы. Разумеется, эта шахматная “вилка” кратко описывается известной формулой “Выбирая между позором и войной позор, ты получаешь в итоге и то и другое”.

Иван Синцов, , 19:03 — REGNUM Уже лет пять-шесть правилом хорошего тона всех московских аналитиков считается декларация того, что попытка силового разрешения донбасского кризиса для Украины будет фатальной. «Вмешается Россия и…» — говорят мудрые аналитики, и дальше следует перечисление военно-технических новинок, показанных Россией на очередной выставке «Армия».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Оставим в покое почтенных теоретиков кунг-фу и займёмся тем, к чему ситуация обязывает любого человека с хоть каким-то, пусть и минимальным, военным опытом. Подумаем, а что бы сделали на месте противника мы, находясь в вышеописанном стратегическом тупике. И, осмотревшись после этого по сторонам, внезапно обнаружим, что украинское военное и политическое руководство вполне последовательно готовит себе выход из этого тупика. И украинские союзники — США и другие страны НАТО — активно Украине в этом помогают.

Первое, чем озаботились наши «уважаемые партнёры», — организационными и техническими проблемами ВСУ, устранение которых обеспечивало бы максимальную скорость «силового решения». Чем меньше нужно времени для того, чтобы нанести республикам решительное поражение, тем меньше шансов, что Россия вообще успеет что-то сделать. В этом отношении ВСУ семь лет отнюдь не сидели без дела и проблемы в основном решили.

Параллельно Запад активно работал над самым очевидным «блокировщиком» вмешательства России — созданием в РФ мощного внутриполитического кризиса, который мог бы затянуть принятие решения на «принуждение к миру» Украины или сделать такое решение невозможным в принципе. Серьёзно ускорить течение системного кризиса в РФ не получилось. Тем временем Россия достроила «Северный поток — 2», и уже перед самой Украиной замаячили большие проблемы — и остаться без денег от газового транзита, и утратить «трубу в Европу», доставшуюся в наследство от СССР как козырь для политических игр. И вместо того чтобы отыграть против РФ внутриполитические факторы, западным координаторам процесса пришлось задуматься о том, чтобы активизировать внешнеполитические «тиски».

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Именно поэтому сразу после захвата украинскими войсками плацдарма в Старомарьевке под Гранитным и неоднократных массированных обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР из 152-мм артиллерийских орудий настало время удивительных историй про российскую агрессию. Истории эти общественное мнение в России встретило со здоровым скепсисом — бородатыми мемами про танковую колонну и шутками о том, что CNN уже купило у Украины права на трансляцию российской агрессии. Но, разумеется, рассчитаны все эти хоровые завывания украинских СМИ и официальных лиц не на РФ и уж тем более не на свою внутреннюю аудиторию.

Завывания эти — повод для скорой раскрутки идеи «российского вторжения» в иностранных СМИ, работающих на аудиторию «цивилизованного мира». И первейшим итогом этой раскрутки станет, разумеется, возвращение Народной Милиции Республик к режиму жесткого соблюдения «одностороннего перемирия». То есть ВСУ, пригнав на передовую толпы журналистов, будут старательно провоцировать очередными обстрелами ответный огонь с нашей стороны или просто имитировать «ответку» своими же огневыми средствами, чтобы обвинять республики и «поддерживающую их Россию» в агрессии. Разумеется, с рассказами о том, что в Донбассе, мол, против ВСУ сейчас уже воюет российская армия, и далее, далее, далее. И в конце концов в местном зимнем «военном окне», в январе — первой половине февраля, происходит очевидная развязка «обострения» — «Что смотришь? Ударить хочешь? Получай сдачи!»

ВСУ ведут огонь (сс) Ministry of Defense of Ukraine

России, в ситуации, когда СП-2 находится на отрезке между завершением пусконаладочных работ и юридическим закреплением нового постоянного маршрута транзита и его будущих объёмов, очень-очень не хочется ссориться с «цивилизованной Европой». А Украине, контрольный пакет акций которой держат США, очень надо такую ссору организовать. Учитывая, какие финансовые потери понесёт Украина от переключения экспортного газового потока и чем это закончится для нынешнего киевского руководства, организация такой ссоры там проходит по категории «любой ценой». Единственное, что может сравниться с таким результатом в плане укрепления положения нынешней украинской власти, — быстрое «окончательное решение донбасского вопроса». И, насколько позволяет судить анализ открытых источников, именно в эту «вилку» Украина и её хозяева попробуют загнать Россию.

Или Россия не вмешивается в процесс уничтожения республик, или вмешивается, но тогда «принуждение к миру Украины» выливается в глубочайший политический кризис по линии РФ — Европа и серьёзные экономические проблемы для РФ. Разумеется, эта шахматная «вилка» в реальности представляет собой не менее шахматный цугцванг, кратко описываемый известной формулой «Выбирая между позором и войной позор, ты получаешь в итоге и то и другое».

Тут-то и садятся в лужу граждане, годами планировавшие и осуществлявшие военное строительство в республиках в парадигме «Нам бы день простоять да ночь продержаться, а там Россия вмешается». И это не простая лужа, а лужа крови. Очень большая. Потому что ВСУ не составит труда за сутки-двое выйти авангардами к границе и перед камерами упомянутой CNN и на глазах у внезапно прозревшей ОБСЕ приготовиться к отражению «российской агрессии». Но, скорее всего, без продолжительных круглосуточных трансляций на российскую и европейскую аудиторию зверств украинских военных и артобстрелов городских кварталов никто российской армии «принуждать к миру Украину» не прикажет. А ВСУ, разумеется, не будут в эти первые дни делать России таких подарков, как Саакашвилли в 2008-м с расстрелом Цхинвала «Градами» или украинские нацисты в мае 2014-го с одесским «Домом профсоюзов».

Последствия обстрела н.п. Ясиноватая 21.11.2021 Dnr-sckk.ru

Обходя крупные населённые пункты и не ввязываясь в городские бои, ВСУ быстро пойдут по просёлочным и второстепенным дорогам к границе, выманивая в поля на контратаки немногочисленные боеспособные части Народной милиции. В этих боях вне городской застройки, если они вообще состоятся, Народная милиция обречена понести решительное поражение вследствие тотального технического и численного превосходства ВСУ.

В общих чертах ситуация будет болезненно напоминать старшему поколению судьбу Сербской Краины, которую хорватская армия под руководством западных советников «схлопнула» за считанные дни в августе 1995 года при невмешательстве Югославии под руководством Слободана Милошевича. Дальнейшая судьба не вмешавшегося Милошевича, растерявшего свою популярность и свергнутого потом в ходе «бульдозерной революции», хорошо известна. Потеря Косово, потеря власти в стране, «Гаагский трибунал» и смерть в тюрьме ещё до окончания судебного процесса, «чтобы не получилось как с Димитровым в 1933-м».

Впрочем, уже мало кто помнит даже из старшего поколения, что именно президент РФ Борис Ельцин был одним из тех, кто уговаривал Милошевича сдать Косово, заменив свою армию на «миротворцев».

Разрушенный сербский дом (сс) Петар Милошевич

Средний же гражданин «просвещенного мира» о том, что происходило в 90-е в Югославии, знает из уст CNN только то, что там была гражданская война и сербы устраивали «этнические чистки и геноцид», поэтому их надо было бомбить и отдать Косово албанцам. Кто на самом деле занимался «этническими чистками и геноцидом» — никому особо уже не интересно. А и возьмись откуда-нибудь кем-нибудь собранные неопровержимые доказательства обратного, то что же? Вернуть Косово в Сербию, извиниться перед покойным Милошевичем, посадить в тюрьму военное руководство НАТО образца 1999 года? Нет, конечно. Vae victis.