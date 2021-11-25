Ярославль, 25 ноября 2021, 18:14 — REGNUM Новая станция очистки фильтрата стоимостью 82 млн рублей на ярославском полигоне отходов «Скоково» действительно не работает. Это подтвердили в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О том, что купленная на деньги правительства Москвы станция законсервирована, ранее сообщил Роспотребнадзор. Областные власти не стали отрицать этот факт. Напомним, станцию открыли осенью 2020 года.
Областные власти за нарушение природоохранного законодательства привлекли АО «Скоково» к административной ответственности с штрафом в 150 тысяч рублей.
Само «Скоково» обратилось в Арбитражный суд Ярославской областис иском к поставщику станции ООО «НефтеГазСервис"с требованием возврата 82,3 млн рублей. Ранее власти заявляли, что станция способна очищать 99,9% вредных веществ.
Очистка фильтрата была главным требованием общественности и экологов после скандала с ввозом «московского мусора» на полигон. После этого и было решено установить очистные сооружения, которые в «Скоково» отсутствовали.
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