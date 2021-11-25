Ярославль, 25 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Новая станция очистки фильтрата стоимостью 82 млн рублей на ярославском полигоне отходов «Скоково» действительно не работает. Это подтвердили в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Станция очистки фильтрата на полигоне «Скоково»

О том, что купленная на деньги правительства Москвы станция законсервирована, ранее сообщил Роспотребнадзор. Областные власти не стали отрицать этот факт. Напомним, станцию открыли осенью 2020 года.

«Из-за систематически возникающих поломок станции очистки фильтрата в адрес поставщика были направлены претензии. В настоящее время станция законсервирована. Вопрос о расторжении договора на закупку станции очистки фильтрата и возврата денежных средств, уплаченных за поставку оборудования, рассматривается в судебном порядке. На данный момент сотрудниками АО «Скоково» в месте просачивания был оборудован дренажный железобетонный колодец для сбора поступающего фильтрата, с последующей перекачкой на тело полигона», — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Областные власти за нарушение природоохранного законодательства привлекли АО «Скоково» к административной ответственности с штрафом в 150 тысяч рублей.

Само «Скоково» обратилось в Арбитражный суд Ярославской областис иском к поставщику станции ООО «НефтеГазСервис"с требованием возврата 82,3 млн рублей. Ранее власти заявляли, что станция способна очищать 99,9% вредных веществ.

Очистка фильтрата была главным требованием общественности и экологов после скандала с ввозом «московского мусора» на полигон. После этого и было решено установить очистные сооружения, которые в «Скоково» отсутствовали.