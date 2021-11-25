Лейпциг, Германия, , 18:13 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, завершились последние матчи предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. По итогам тура портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков. Самым ценным игроком с оценкой 9.3 был признан 30-летний фланговый нападающий «Ред Булл Лейпцига» и сборной Швеции Эмиль Форсберг, отметившийся во встрече с бельгийским «Брюгге» (5:0) двумя забитыми мячами, одной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и тремя успешными отборами. Точность передач шведа составила 78%.

Эмиль Форсберг Андрей Пронин © ИА REGNUM

Помимо Форсберга, в символическую сборную лучших игроков пятого тура вошли Хосеп Мартинес («РБ Лейпциг», 7.9), Рейнилдо («Лилль», 8.6), Гонсало Инасио («Спортинг», 7.9), Максимилиан Вебер («РБ Зальцбург», 8.1), Неко Уильямс («Ливерпуль», 7.9), Иван Перишич («Интер», 8.1), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», 9.2), Рис Джеймс («Челси», 9.2), Эдин Джеко («Интер», 9.0) и Джордан Сьебатшу («Янг Бойз», 8.3).

В текущем сезоне Эмиль Форсберг принял участие в девятнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.