Салехард, 25 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. На Ямале принят бюджет на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Прогнозируемый объём доходов консолидированного бюджета региона на 2022 год — 273 млрд рублей, окружного бюджета — 248 млрд рублей. Это на 30% выше уровня 2021 года. Источники доходов бюджета ЯНАО — налоги на имущество организаций, на прибыль, на доходы физических лиц.

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Расходы консолидированного бюджета Ямала на 2022 год планируются на сумму 298 млрд рублей, окружного бюджета — 273 млрд рублей. Это на 11% выше уровня 2021 года.

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Дефицит, соответственно составит 25 млрд рублей как консолидированного, так и окружного бюджетов.

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Помимо полного финансового обеспечения действующих расходных обязательств, в бюджете Ямала на 2022 год учтён и бюджет развития. В ближайшие годы в автономном округе продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. Инвестиционные проекты в сферах капитального строительства будут реализованы посредством адресной программы.

Оперативный штаб ЯНАО Бюджет ЯНАО 2022

Сохранятся высокие темпы финансирования расходов на капитальное строительство, будет обеспечено исполнение взятых обязательств в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, расселению аварийного жилого фонда, государственной поддержке коммунального и агропромышленного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.

«Бюджет сохранил свою социальную направленность — это меры поддержки, новые социальные объекты, социальные услуги. Поэтому сегодня мы приняли бюджет для людей. Это — народный бюджет!», — прокомментировал основной финансовый документ региона председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Стоит отметить, что несмотря на то, что бюджет ЯНАО сформирован с дефицитом, все бюджеты муниципальных образований на среднесрочный период сформированы без дефицита, отмечают в пресс-службе Заксобрания Ямала.