Ямальские депутаты утвердили бюджет региона на 2022 год
Салехард, 25 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. На Ямале принят бюджет на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.
Прогнозируемый объём доходов консолидированного бюджета региона на 2022 год — 273 млрд рублей, окружного бюджета — 248 млрд рублей. Это на 30% выше уровня 2021 года. Источники доходов бюджета ЯНАО — налоги на имущество организаций, на прибыль, на доходы физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета Ямала на 2022 год планируются на сумму 298 млрд рублей, окружного бюджета — 273 млрд рублей. Это на 11% выше уровня 2021 года.
Дефицит, соответственно составит 25 млрд рублей как консолидированного, так и окружного бюджетов.
Помимо полного финансового обеспечения действующих расходных обязательств, в бюджете Ямала на 2022 год учтён и бюджет развития. В ближайшие годы в автономном округе продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. Инвестиционные проекты в сферах капитального строительства будут реализованы посредством адресной программы.
Сохранятся высокие темпы финансирования расходов на капитальное строительство, будет обеспечено исполнение взятых обязательств в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве, мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, расселению аварийного жилого фонда, государственной поддержке коммунального и агропромышленного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.
«Бюджет сохранил свою социальную направленность — это меры поддержки, новые социальные объекты, социальные услуги. Поэтому сегодня мы приняли бюджет для людей. Это — народный бюджет!», — прокомментировал основной финансовый документ региона председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Стоит отметить, что несмотря на то, что бюджет ЯНАО сформирован с дефицитом, все бюджеты муниципальных образований на среднесрочный период сформированы без дефицита, отмечают в пресс-службе Заксобрания Ямала.