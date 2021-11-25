Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Только четверть пользователей существующей в Петербурге зоны платной парковки в центре города пользуются паркоматами, остальные оплачивают парковку через различные электронные сервисы. Об этом сообщил 25 ноября врио директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев, отметили в пресс-службе городского комитета по транспорту .

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В новой зоне платной парковки будут размещены 40 паркоматов — по нашим данным, только 26% автовладельцев оплачивают парковку таким образом. Наибольшее количество оплат проходит бесконтактно, преимущественно через приложение «Парковки Петербурга», — заявил Михаил Курдяев.

Водителям доступны несколько способов оплаты парковочного места. Это можно сделать с помощью ранее упомянутых паркоматов, личного кабинета на официальном сайте парковочного пространства www.parking.spb.ru. Также для оплаты можно использовать приложение «Парковки Санкт-Петербурга» которое есть в магазинах приложений. А возможность оплатить парковку с помощью СМС по номеру 5303 появится у гостей и жителей города с начала декабря.

Напомним, что платные парковки с 1 декабря появятся еще на 71 улице центра Петербурга. Финишные работы завершены на 97%. На улицах уже есть специальная разметка и установлены дорожные знаки. Почасовые тарифы на парковку в центре города повысятся также с 1 декабря. Один час стоянки владельцам транспорта категории B обойдется в 100 рублей.

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