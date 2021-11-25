Калуга, , 18:50 — REGNUM В Калуге 25 ноября губернатор Владислав Шапша и исполняющий обязанности ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин провели рабочее совещание на строительной площадке кампуса калужского филиала. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На строительной площадке кампуса Admoblkaluga.ru

Строительство кампуса ведется на правом берегу реки Оки в районе деревни Пучково. В кампусе будет организована образовательная инфраструктура для подготовки квалифицированных специалистов. Проект подразумевает создание территории инновационного развития, на которой разместятся учебные корпуса, общежития, объекты социальной, спортивной и культурной инфраструктуры. Уровень технической готовности объекта составляет более 50%. В строительстве заняты 350 рабочих и 23 единицы автотранспорта и строительной техники. Сдать кампус в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.

Владислав Шапша и Михаил Гордин выразили уверенность в том, что у будущего кампуса есть все предпосылки к тому, чтобы стать одним из лучших в стране. В 2021 году, согласно мировому рейтингу университетов, МГТУ им. Н. Э. Баумана вошел в число 30 лучших технических университетов мира по уровню академической подготовки.

В настоящее время Калужский филиал МГТУ им Н. Э. Баумана располагает семью учебно-лабораторными корпусами общей площадью 32 300 кв. м и тремя благоустроенными общежитиями. В вузе обучаются 2283 студента и 40 аспирантов.

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