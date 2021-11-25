Москва, , 18:31 — REGNUM Западные СМИ не заметят в случае агрессии против Донбасса ни погибших мирных жителей, ни виновных в этой гибели. Об этом 25 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Повторится грузинский сценарий», — заявил эксперт.

«Запад не заметит, как эта операция развивалась, кто и как ее готовил, кто действительно виновен в смертях мирных жителей», — пояснил политолог.

«Западные СМИ представят ответные действия России по защите мирного населения как «агрессию РФ», — отметил эксперт.

«И политические силы на Западе, выступающие за новые санкции против РФ, за остановку СП-2, любой ценой получат «аргумент» и призовут потерявших суверенитет союзников к мобилизации и выступлению единым, антироссийским фронтом» — заключил Дудчак.