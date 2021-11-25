Тбилиси, 25 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари архи» 25 ноября был оштрафован на крупную сумму, сообщает официальный сайт телеканала. Штраф в размере 111 903 лари ($36 000) был наложен национальной комиссией по регулированию в сфере вещания за размещённый телеканалом видеоролик, снятый оппозиционным движением «Сирцхвилиа» («Стыдно»).

Телевизор

В ролике ряд государственных деятелей, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, был назван «убийцами» Михаила Саакашвили. А в финале ролика из фотографий провластных грузинских политиков был составлен большой портрет Владимира Путина.

«В этом ролике был создан портрет Путина с изображениями членов «Грузинской мечты». Этим образом мы протестуем против изменения внешнего курса страны. Мы протестуем против политики власти, которая служит интересам Кремля, и мы пытаемся таким способом информировать граждан», — заявило движение «Сирцхвилиа».

В свою очередь, генеральный директор телеканала «Мтавари архи» и по совместительству адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал членов комиссии по регулированию в сфере вещания «палачами свободы слова» и «личными цензорами» олигарха Бидзины Иванишвили. Гварамия обвинил комиссию в стремлении закрыть оппозиционный телеканал.

Напомним, что грузинская оппозиция, активно используя телевидение, требует освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили.