Варшава, , 18:04 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил России «быть вместе» перед тем «вызовом», который исходит от Китая.

Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой заявление польский политик сделал 25 ноября в интервью газете Figaro. По его словам, Москве надо смотреть на Китай как на опасность.

«Я думаю, что россиянам стоит рассматривать Китай как самый трудный для них вызов на ближайшие десятилетия, если не столетие. Россиянам стоит быть вместе с нами в этом вопросе», — заявил Моравецкий.

Стоит отметить, что в данный момент Моравецкий находится на «европейских гастролях», целью которых заявлена подготовка к отражению «угрозы с Востока». Он уже посетил три страны Прибалтики, встретился с главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии, а 24 ноября встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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