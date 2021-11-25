София, , 18:03 — REGNUM В декабре нынешнего года стоимость природного газа для бытовых потребителей в Болгарии может вырасти на три процента. Об этом, со ссылкой на отчет руководства болгарской газотранспортной компании «Булгартрансгаз», сообщило «Телевидение Болгарии».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как заявил в Софии исполнительный директор «Булгартрансгаза» Николай Павлов, причиной изменения действующих в стране тарифов на голубое топливо является подорожание соответствующих носителей на европейских рынках.

Павлов «Прежде всего, это связано с новостями о том, что немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока — 2». На данном случае мы вынуждены реагировать адекватно».

В то же время, по словам Петрова, цена на газ для болгар «будет ниже европейских аналогов».

Напомним, ранее десятки тысяч жителей Болгарии приняли участие в акциях протеста против роста цен на энергоносители. 12 октября служебное правительство Болгарии объявило о намерении выделить малоимущим семьям страны дополнительные бюджетные средства для оплаты коммунальных услуг. На данный момент указанная программа не реализована.

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