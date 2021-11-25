Бишкек, , 18:01 — REGNUM Правительство России предоставит Киргизии 30 тысяч контрольно-кассовых машин на безвозмездной основе. Об этом на пресс-конференции заявил председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов сегодня, 25 ноября.

Кассовый чек

По его словам, первая партия оборудования, в которую вошли тысяча современных кассовых аппаратов и 50 тысяч смарт-карт, подаренных российскими властями в рамках проекта создания в Киргизии системы маркировки товаров, уже прибыла в республику.

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Чиновник отметил, что использование этого оборудования позволит почти полностью охватить налоговую базу всей Киргизии.

Напомним, что в конце февраля 2021 года российское и киргизское правительства заключили соглашение о том, что Россия поможет Киргизии внедрить современную систему маркировки товаров средствами идентификации. На эти цели российские власти выделяют около 623 млн рублей

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