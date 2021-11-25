Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Федеральная комиссия по связи (FCC) США обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой отклонить заявку китайской телекоммуникационной компании China Telecom на работу в США, сообщает 25 ноября Reuters.

Каналы связи Pricemarket.ru

Ранее в этом месяце американское подразделение крупнейшей китайской компании обратилось в апелляционный суд США округа Колумбия с просьбой получить разрешение на деятельность. Данное разрешение было отозвано FCC в прошлом месяце.

Компания China Telecom Americas 26 октября получила предписание FCC прекратить работу в США к началу января по соображениям национальной безопасности. Свое решение FCC объяснила тем, что China Telecom «подвергается эксплуатации, влиянию и контролю со стороны китайского правительства и скорее всего будет выполнять требования китайского правительства».

Комиссия добавила, что «неоспоримым является тот факт, что China Telecom полностью принадлежит китайской организации, которая, в свою очередь, находится под контролем китайского государственного предприятия».

Напомним, что China Telecom в течение последних 20 лет предоставляла телекоммуникационные услуги в США, а в 2019 году имела более 335 млн абонентов по всему миру.