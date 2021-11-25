Сочи, Краснодарский край, , 18:02 — REGNUM В следующие полгода цена газа для Сербии остается прежней — $270 за 1000 кубометров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 ноября в Сочи после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Александр Вучич

При этом, отметил Вучич, количество поставок в эти шесть месяцев увеличится.

Президент Сербии отметил, что и после этого периода цена российского газа для его страны будет более чем выгодной.

«Это для нас спасение. У нас не будет проблем с электричеством, с газом или с отоплением, а также со снабжением. Нам очень сильно помог президент Путин своим отношением. Я ему это предложил, он принял мое предложение», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что главной целью его визита в Россию является газовый вопрос и условия нового долгосрочного контракта, который Сербия должна подписать с Россией.