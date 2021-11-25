Бишкек, 25 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Организации российских соотечественников в Киргизии написали киргизскому президенту Садыру Жапарову открытое письмо в связи с крайне негативными последствиями, к которым может привести принятие законопроекта «О государственном языке», передаёт портал «Россия в Кыргызстане».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Они выразили опасения, что новая редакция этого закона спровоцирует сокращение сферы применения русского языка и приведет к сужению прав русскоязычных граждан.

«Мы хотели бы выразить обеспокоенность в отношении внесения изменений в обсуждаемый законопроект и опасаемся, что его принятие может в будущем повлиять на статус русского языка как официального, привести к сокращению областей его использования, сказаться на положении русскоязычных граждан республики», — отмечают авторы обращения.

При этом они отметили важность статуса русского языка для эффективного сотрудничества во всех направлениях развития жизни русскоговорящего общества.

«Мы уверены, что употребление официального языка должно осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и не допускать ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного (киргизского) или официального (русского) языка», — говорится в открытом письме на имя президента Киргизии.

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