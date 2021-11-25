Москва, , 17:57 — REGNUM Банк России прорабатывает меры по ужесточению регулирования выдачи кредитов микрофинансовыми организациями и выдачи займов закредитованным гражданам. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба регулятора.

Микрофинансовая организация Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Банк России прорабатывает ужесточение текущих коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки, а также по займам в сумме договора до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры принимаются «в целях ограничения последующего роста долговой нагрузки и рисков регулятивного арбитража относительно банковского регулирования».

В Центробанке сообщают, что за последний год в России выросла как доля кредитов с повышенным показателем долговой нагрузки, так и число самих заёмщиков на рынке микрозаймов.

По данным трёх крупнейших бюро кредитных историй, количество уникальных действующих заёмщиков микрофинансовых организаций за последние 12 месяцев увеличилось на 23% и достигло 6,7 миллиона человек.

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