25 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили идею создания в России единого центра по работе с трудными подростками.

Тимур Кондратьев, , 19:02 — REGNUM Заявление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, что она инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 25 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Зинаида Серебрякова. Карточный домик. 1919

"Так такой центр должен быть в каждом городе, да не один, а по несколько и во всей стране!» — поделился своим мнением Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные центры массово создавались на территории России, но они никоим образом не исправили пугающую статистику по самоубийствам, а также жестокости среди подростков.

«У нас что, мало создано контор, которые должны заниматься детьми и особенно так называемыми трудными? Если они не справляются, то их надо ликвидировать и создать одну по-настоящему работающую организацию, а не делить детей на трудных и нетрудных. Кроме того, нужно создавать для их родителей рабочие места. Тогда и трудных детей станет в разы меньше», — убеждён Андрей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в первую очередь помощь необходимо оказать родителям трудных детей, которые, судя по всему, попали в крайне непростую ситуацию и не справляются с воспитанием своего ребёнка.

«Когда будут создавать центры по обучению родителей быть родителями? Он больше поможет детям с суицидальными наклонностями», — пишет Кирилл Ч.

«Для начала надо центры перевоспитания родителей создать, у которых вырастают такие дети. А то у нас чиновники тревогу бьют, когда катастрофа уже случилась, и никто не занимается предотвращением таких ситуаций», — отмечает Пара П.

Подросток (сс) Jesús Rodríguez

Часть людей считает, что новый единый центр может стать банальной конторой, в которой сотрудники будут получать зарплату и отчитываться красивыми цифрами на бумаге.

«Вместо образования, работы и досуга для подростков создадут рабочие места для чиновников и психологов. Дети просто предоставлены сами себе — вот основная причина всех бед», — считает Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что подростки начинают сходить с ума, когда не видят, куда себя применить, поэтому необходимо создать для детей бесплатный и доступный досуг на любой вкус.

«Пионерской и комсомольской организаций у нас нет, скаутство тоже не на слуху, все секции и кружки практически платные, и что нам предлагает эта новая организация? Психологическую и правовую помощь уже надломленному подростку? Лучшая профилактика — нормальная жизнь, хорошее питание, медицина и образование, внешкольное в том числе. Прожиточный минимум должен быть прожиточным, налоги — вменяемыми, а бюджет тратиться по целевому», — написала Валентина А.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы убеждены, что общее высокое благосостояние граждан России само по себе могло бы во многом исправить ситуацию с появлением трудных подростков.

«Уровень жизни граждан нужно поднимать: увеличивать зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Необходимо поднимать уровень образования и его доступность. Да, это всё сделать куда сложнее, чем создать непонятный центр помощи со смутными перспективами», — указывает Виктор П.

Напомним, 24 ноября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила на встрече с журналистами в Новосибирске о том, что она инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.