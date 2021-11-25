Москва, , 17:50 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России по итогам первого полугодия 2021 года выросла до 10,2% располагаемых доходов с 9,8% в начале года. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба Банка России.

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В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в первую очередь за счёт ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования».

В частности, по данным ЦБ, доля кредитов, предоставленных сильно закредитованным заемщикам, выросла с 30% в I квартале до 31% в III квартале. Доля потребительских кредитов, выданных на срок более пяти лет, практически удвоилась по сравнению с периодом до пандемии — с 11% до 21% во II квартале текущего года.

Отмечается также, что рост потребительского кредитования не сопровождается расширением клиентской базы банков, а происходит за счёт увеличения сумм кредитов, в чём регулятор видит системные риски.