Минск, , 17:48 — REGNUM Истребители Су-30СМ ВКС России и ВВС Белоруссии провели воздушное патрулирование вдоль белорусской границы.

Истребитель СУ-30СМ Минобороны России

Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России», — указано в сообщении пресс-службы.

Белорусское минобороны отмечает, что патрулирование было проведено в рамках принятого решения «о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации».

Подчёркивается, что это решение было принято «в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве».

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