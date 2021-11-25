Москва, , 17:46 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ) обнародовал самые востребованные экспортерами аналитические сервисы ИС «Одно окно», реализуемые в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщает 25 ноября сайт РЭЦ, каждый экспортер, который пользуется аналитическими сервисами цифровой платформы «Мой экспорт» (ИС «Одно окно»), скачивает в среднем 10 отчетов по отраслям, странам, товарам и регионам.

Самым популярным отчетом стал товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей. Его скачивает каждый второй пользователь аналитических сервисов «Одного окна». Второе место — у аналитических отчетов по экспорту конкретного товара. Его скачивает каждая четвёртая компания. На третьем месте по востребованности оказалась аналитика по экспорту товаров конкретной отрасли.

«Аналитические сервисы входят в топ-10 самых популярных услуг на цифровой платформе «Мой экспорт». Сейчас экспортеры могут получить восемь видов отчетов, кастомизированных под нужды каждого пользователя: по странам, по типам продукции, по регионам России. И все это происходит онлайн. Для малых и средних компаний это способ получить данные, которые зачастую им недоступны. В «Одном окне» любая компания может получить по своему запросу информативный и понятный отчет из одного источника совершенно бесплатно», — прокомментировал вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Все отчеты предоставляются бесплатно в разделе «Аналитические сервисы» для тех, кто зарегистрирован на платформе «Мой экспорт». Количество запросов не ограничено.

Напомним, цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») начала работу почти год назад. На ней доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 сервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.

За почти 11 месяцев с момента запуска на платформе «Мой экспорт» зарегистрировано почти 5 тыс. юридических лиц. Самый популярный сервис — финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях. Этой услугой воспользовались почти 2 тыс. предпринимателей. Также компании активно пользуются услугой получения компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности и сервисом оформления сертификата свободной продажи.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. ИС «Одно окно» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.