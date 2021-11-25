Лондон, , 17:47 — REGNUM В Великобритании, Ратленде, на территории фермрского поля обнаружили редкую римскую мозаику, изображающую сцены из «Илиады» Гомера, сообщает 25 ноября BBC.

Гомер

Для Великобритании это является первым случаем в своем роде. Находка была совершена Джим Ирвайн, сыном землевладельца Брайана Нейлора. Позже ее изучили археологи из Университета Лестера.

Британский департамент культура Historic England назвала мозаику «одной из самых замечательных и значительных… когда-либо найденных в Великобритании».

Мозаика была расположена на вилле, которая покоилась под слоями земли. Считается, что комплекс был занят богатым человеком в поздне римский период. Теперь сооружение включено в список памятников министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) по рекомендации Historic England.

Недалеко от места раскопок также была обнаружена необычная керамика, которая считается уникальной для Великобритании, поскольку на ней изображен Ахилл и его битва с Гектором в конце Троянской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании археологи нашли древнее захоронение, в котором были обнаружены части колесниц и останки лошадей. Отмечается, что захоронение представляет собой ритуальный комплекс круглой формы диаметром 12 метров со стенами и канавами. Предположительно, оно было создано кельтами около 2000 лет назад.